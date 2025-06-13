Робота для пенсіонерів у Дніпрі дає людям поважного віку можливість залишатися активними та забезпечувати собі більш комфортне життя.

Робота для пенсіонерів у Дніпрі передбачає, що у місті дедалі частіше з'являються вакансії, де поважний вік не перешкода, повідомляє Politeka.

Як свідчать актуальні пропозиції на сайті Jooble, місцеві роботодавці активно шукають відповідальних, сумлінних людей і, що важливо, готові платити гідну зарплату. Сьогодні робота для пенсіонерів у Дніпрі доступна в багатьох напрямах, тож є з чого обирати.

Наприклад, у медичному закладі нещодавно відкрилася вакансія санітарки. Тут шукають дбайливу та акуратну людину, яка піклуватиметься про чистоту в кабінетах і надаватиме базову допомогу пацієнтам.

Графік досить зручний – доба через три, що дозволяє мати вдосталь часу на відпочинок та особисті справи. Оплата стабільна і коливається від дванадцяти до п’ятнадцяти тисяч гривень.

Ще один цікавий варіант, що вартий уваги, – продавець у магазині косметики. Ця робота для пенсіонерів у Дніпрі чудово підійде тим, хто любить спілкування, цікавиться світом краси та має приємну зовнішність.

Заробіток формується з фіксованої денної ставки у 300 гривень і додаткових 5% від каси. А ще працівники мають дуже приємну перевагу – можливість купувати косметику зі знижкою аж до 50%. Графік тут узгоджується індивідуально, найчастіше це два дні через два.

У Vape shop також шукають продавця-консультанта. І незважаючи на специфіку продукції, ця вакансія підходить людям будь-якого віку. Важливо бути охайним, привітним і відкритим до навчання, адже завжди є щось нове, що варто освоїти. Оплату обіцяють від 17 до 22 тисяч гривень.

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