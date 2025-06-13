Работа для пенсионеров в Днепре дает людям преклонных лет возможность оставаться активными и обеспечивать себе более комфортную жизнь.

Работа для пенсионеров в Днепре предполагает, что в городе все чаще появляются вакансии, где почтенный возраст не помеха, сообщает Politeka.

Как свидетельствуют актуальные предложения на сайте Jooble, местные работодатели активно ищут ответственных, добросовестных людей и, что немаловажно, готовы платить достойную зарплату. Сегодня работа для пенсионеров в Днепре доступна во многих направлениях, поэтому есть из чего выбирать.

К примеру, в медицинском заведении недавно открылась вакансия санитарки. Здесь ищут бережного и аккуратного человека, который будет заботиться о чистоте в кабинетах и ​​будет оказывать базовую помощь пациентам.

График достаточно удобен – сутки через три, что позволяет иметь достаточно времени на отдых и личные дела. Оплата стабильна и колеблется от двенадцати до пятнадцати тысяч гривен.

Еще один интересный вариант, который стоит внимания – продавец в магазине косметики. Эта работа для пенсионеров в Днепре прекрасно подойдет тем, кто любит общение, интересуется миром красоты и приятной внешностью.

Заработок формируется по фиксированной дневной ставке в 300 гривен и дополнительных 5% от кассы. А еще у работников очень приятное преимущество – возможность покупать косметику со скидкой вплоть до 50%. График здесь согласовывается индивидуально, чаще всего два дня через два.

В Vape shop также ищут продавца-консультанта. И несмотря на специфику продукции, эта вакансия подходит людям всех возрастов. Важно быть аккуратным, приветливым и открытым к учебе, ведь всегда есть что-то новое, что следует освоить. Оплату обещают от 17 до 22 тысяч гривен.

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