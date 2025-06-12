Робота для пенсіонерів у Запоріжжі дає можливість не лише мати гарний дохід, а й залишатися активним та бути серед людей.

Робота для пенсіонерів у Запоріжжі охоплює велику кількість напрямків та професій, повідомляє Politeka.

Як свідчить платформа jooble, все більше компаній готові співпрацювати з людьми поважного віку, адже розуміють цінність досвіду, відповідальності та уважного ставлення до справи.

Робота для пенсіонерів у Запоріжжі зараз затребувана як ніколи. На сайтах вакансій постійно з’являються нові пропозиції. До прикладу, у центральному районі міста, просто біля парку Перемоги, відкрито вакансію сторожа. Зміна нічна, з третьої по десяту ранку. Розрахована ця позиція саме на старших людей від 55 років. За зміну платять 240 гривень.

Ще одне вакантне місце є у кулінарному цеху. Там потрібні кухарі без спеціальної освіти. Головне тут бути охайним, дотримуватися рецептів та бути готовим навчатися. Робота для пенсіонерів у Запоріжжі у цьому цеху обіцяє зарплату від 18500 гривень, а також премії. Умови цілком хороші: є роздягальні, душові, чистота на виробництві, спецодяг.

А ще є сім’я, яка шукає няню для свого семирічного школяра. Хлопчик навчається вдома, тому потрібно стежити за онлайн-уроками, допомагати з домашніми завданнями і раз на тиждень водити його до школи. Робочий день з дев’ятої до шістнадцятої, п’ять днів на тиждень. Платять від 10 000 до 12000.

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