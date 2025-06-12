Работа для пенсионеров в Запорожье позволяет не только иметь хороший доход, но и оставаться активной и среди людей.

Работа для пенсионеров в Запорожье охватывает множество направлений и профессий, сообщает Politeka.

Как свидетельствует платформа jooble, все больше компаний готовы сотрудничать с людьми преклонных лет, ведь понимают ценность опыта, ответственности и внимательного отношения к делу.

Работа для пенсионеров в Запорожье сейчас востребована как никогда. На сайтах вакансий появляются новые предложения. К примеру, в центральном районе города, прямо у парка Победы, открыта вакансия сторожа. Смена ночная, с трех до десяти утра. Рассчитана эта позиция именно на пожилых людей старше 55 лет. За смену платят 240 гривен.

Еще одно вакантное место находится в кулинарном цехе. Там нужны повара без специального образования. Главное здесь быть чистоплотным, соблюдать рецепты и быть готовым учиться. Работа для пенсионеров в Запорожье в этом цехе обещает зарплату от 18 500 гривен, а также премии. Условия вполне хорошие: есть раздевалки, душевые, чистота на производстве, спецодежда.

А еще есть семья, которая ищет няню для своего семилетнего школьника. Мальчик учится дома, поэтому нужно следить за онлайн-уроками, помогать с домашними заданиями и раз в неделю водить его в школу. Рабочий день с девяти до шестнадцати, пять дней в неделю. Платят от 10 000 до 12 000.

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