Відключення світла в Одеській області є тимчасовим та необхідним кроком для забезпечення стабільної роботи енергосистеми.

АТ «ДТЕК Одеські Електромережі» проведе планове відключення світла в Одеській області, що відбудеться 13 червня 2025 року на території Чорноморської міської територіальної громади, передає Politeka.

Таку іфнормацію надають у Чорноморській ТГ.

Роботи проводяться з метою профілактики, покращення надійності електропостачання та запобігання аваріям в енергетичних мережах.

З 08:00 до 17:00 без електроенергії залишаться мешканці села Малодолинське.

Відключення стосуватиметься вулиць: Будівельна, Винокурова, Вишнева, Вознесенська, Вчительська, Едуарда Савінова, Заводська, Зелена, Космонавтів, Лібентальська, Миру, Незалежності, Нова, Паромна, Українська, Шмідта, Ювілейна, а також провулків Весняного, Вишневого, Вчительського, Гвардійського, Новоселів і Ювілейного.

Також роботи охоплять Бурлачу Балку: вул. Виноградна, Північна, Садова, Сонячна, Степова, Центральна, Черноморської дороги, Чорноморська дорога, Шевченка, пров. Виноградний і Причал.

Відключення світла в Одеській області є тимчасовим та необхідним кроком для забезпечення стабільної роботи енергосистеми.

Після завершення робіт електропостачання буде відновлено автоматично без додаткових звернень споживачів.

Додаткову інформацію можна переглянути на сторінках офіційних джерел.

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