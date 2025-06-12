Отключение света в Одесской области является временным и необходимым шагом по обеспечению стабильной работы энергосистемы.

АО «ДТЭК Одесские Электросети» проведет плановое отключение света в Одесской области, которое состоится 13 июня 2025 года на территории Черноморского городского территориального общества, передает Politeka.

Такую информацию предоставляют в Черноморской ТГ.

Работы проводятся с целью профилактики, улучшения надежности электроснабжения и предотвращения аварий в энергетических сетях.

С 08:00 до 17:00 без электроэнергии останутся жители села Малодолинское.

Отключение будет касаться улиц: Строительная, Винокуровая, Вишневая, Вознесенская, Учительская, Эдуарда Савинова, Заводская, Зеленая, Космонавтов, Либентальская, Мира, Независимости, Новая, Паромная, Украинская, Шмидта, Юбилейная, а также переулков Весеннего, Вишневого Юбилейного.

Также работы охватят Бурлачу Балку: ул. Виноградная, Северная, Садовая, Солнечная, Степная, Центральная, Черноморская дорога, Черноморская дорога, Шевченко, пер. Виноградный и Причал.

Отключение света в Одесской области является временным и необходимым шагом по обеспечению стабильной работы энергосистемы.

После завершения работ электроснабжение будет восстановлено автоматически без дополнительных обращений потребителей.

Дополнительную информацию можно найти на страницах официальных источников.

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