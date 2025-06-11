Обмеження руху у Київській області буде знято одразу після завершення всіх технічних заходів.

Обмеження руху у Київській області стосується села Карапиші, що на Обухівщині, повідомляє Politeka.

Там тимчасово буде перекрито залізничний переїзд. Причина — проведення планових ремонтно-колійних робіт, інформує Миронівська міська рада.

Згідно з офіційною інформацією ВП «Фастівська дистанція колії» регіональної філії «Південно-західна залізниця», залізничний переїзд на 92-му км перегону станції Карапиші (на автошляху між селами Карапиші та Владиславка) буде повністю закритий для транспорту з 08:00 11 червня до 20:00 12 червня 2025 року.

Роботи триватимуть протягом двох діб. За сприятливих погодних умов, ремонт завершиться у заплановані строки. Місцева влада просить водіїв заздалегідь планувати маршрути та користуватись об’їзними шляхами.

Такі заходи мають на меті підвищення безпеки шляху та якісне обслуговування залізничної інфраструктури. Водіїв також закликають бути уважними поблизу зони робіт та дотримуватись тимчасових дорожніх знаків.

Обмеження руху у Київській області буде знято одразу після завершення всіх технічних заходів.

Місцева влада закликає водіїв заздалегідь планувати маршрут, аби уникнути заторів і запізнень через такі обставини.

Інформацію про зміни в русі також оприлюднено на офіційному сайті Миронівської міської ради.

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