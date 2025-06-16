Життя не обов’язково має сповільнюватися після виходу на пенсію, тож робота для пенсіонерів стає чудовою можливістю залишатися в тонусі.

Робота для пенсіонерів не обов'язково передбачає виснажливу працю за копійки, повідомляє Politeka.

Як показують пропозиції на платформі Robota.ua, робота для пенсіонерів доступна в різних сферах і не завжди вимагає спеціальної підготовки. Наприклад, у Києві шукають охоронця для офісу. Об’єкт розташований у центрі міста, недалеко від станції метро Олімпійська.

Умови прості: зміна триває добу, графік три дні працюєш, три дні відпочиваєш. У зміні лише одна людина. В обов’язки входить контроль пропускного режиму та загальний нагляд за порядком у приміщенні. Оплата стабільна і складає від 10 500.

Ще одна робота для пенсіонерів є у Броварах. Компанія Будпостач запрошує у бригаду збирачів техніки. Вакансія підійде тим, хто має хоч якісь базові технічні навички. Йдеться про складання мотоциклів чи скутерів за чіткими інструкціями.

Потрібно прикручувати колеса, кріпити панелі, налаштовувати елементи. Праця фізично активна, але зарплата складає 24 000 гривень. До того ж графік гнучкий і є корпоративні знижки.

Також є цікава позиція механіка з ремонту електросамокатів у Києві. Компанія готова навчати з нуля. Потрібно лише мати інтерес до техніки і бажання розвиватися. Зарплата залежить від навичок і коливається від 23 до 30 000.

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