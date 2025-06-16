Жизнь не обязательно должна замедляться после ухода на пенсию, поэтому работа для пенсионеров становится прекрасной возможностью оставаться в тонусе.

Работа для пенсионеров не обязательно предполагает изнурительный труд за копейки, сообщает Politeka.

Как показывают предложения на платформе Robota.ua, работа для пенсионеров доступна в разных сферах и не всегда требует специальной подготовки. К примеру, в Киеве ищут охранника для офиса. Объект расположен в центре города, недалеко от Олимпийской станции метро.

Условия простые: смена длится сутки, график три дня трудишься, три дня отдыхаешь. В смене только один человек. В обязанности входит контроль пропускного режима и общий надзор за порядком в помещении. Оплата стабильна и составляет от 10500.

Еще одна работа для пенсионеров в Броварах. Компания Будпостач приглашает в бригаду сборщиков техники. Вакансия подойдет тем, кто имеет хоть какие-нибудь базовые технические навыки. Речь идет о сборке мотоциклов или скутеров по четким инструкциям.

Необходимо прикручивать колеса, крепить панели, настраивать элементы. Труд физически активный, но зарплата составляет 24 000 гривен. К тому же график гибок и есть корпоративные скидки.

Также есть интересная позиция механика по ремонту электросамокатов в Киеве. Компания готова учить с нуля. Нужно только иметь интерес к технике и желанию развиваться. Зарплата зависит от навыков и колеблется от 23 до 30 тысяч.

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