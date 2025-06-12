Пенсійний вік давно перестав бути вироком для активного життя, тому робота для пенсіонерів у Дніпрі стає все більш звичною практикою.

Робота для пенсіонерів у Дніпрі дозволяє підтримувати форму, залишатися соціально активним і водночас отримувати дохід, повідомляє Politeka.

Робота для пенсіонерів у Дніпрі зараз представлена на сайті work.ua у різних сферах. Наприклад, у місті є вакансії комплектувальників та вантажників, що працюють зі складськими товарами. Завдання включають комплектування продукції за списками, а також завантаження і розвантаження.

Пропонуються як денні, так і нічні зміни. Локація — лівий берег облцентру на проспекті Слобожанському. Праця пов’язана з товарами повсякденного вжитку, такими як бакалія, косметика, парфумерія, побутова хімія. Заробітна плата варіюється від 21 до 28 тисяч гривень залежно від навантаження.

Ті, хто має досвід у сфері продажів або просто прагне більше спілкуватися, можуть розглянути позицію менеджера з продажу косметичної продукції. Компанія працює без офісу у нашому місті, тому частина обов’язків виконується віддалено.

Основні обов'язки включають контакти із саланами краси, презентації товарів, зустрічі з адміністраторами і майстрами, ведення документації через сучасні CRM-системи.

Робота для пенсіонерів у Дніпрі у цьому форматі дозволяє залишатися мобільним і корисним, без щоденного сидіння в офісі. Зарплата залежить від результатів і може сягати 45 000.

Є також варіанти для нічної зміни. На складі готової продукції шукають комплектувальників, які будуть формувати замовлення за накладними. Пропонується своєчасна оплата, розвозка, можливість проживання і навіть бронювання для військовозобов’язаних. Заробіток пропонують до 25 000.

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