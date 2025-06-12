Работа для пенсионеров в Днепре позволяет поддерживать форму, оставаться социально активной и одновременно получать доход, сообщает Politeka.
Работа для пенсионеров в Днепре сейчас представлена на сайте work.ua в разных сферах. К примеру, в городе есть вакансии комплектующих и грузчиков, работающих со складскими товарами. Задания включают комплектование продукции по спискам, а также погрузку и разгрузку.
Предлагаются как дневные, так и ночные смены. Локация – левый берег облцентра на проспекте Слобожанском. Труд связан с товарами повседневного потребления, такими как бакалея, косметика, парфюмерия, бытовая химия. Заработная плата варьируется от 21 до 28 тысяч гривен в зависимости от погрузки.
Те, кто имеет опыт в сфере продаж или просто хочет больше общаться, могут рассмотреть позицию менеджера по продажам косметической продукции. Компания работает без офиса в нашем городе, поэтому часть обязанностей выполняется удаленно.
Основные обязанности включают в себя контакты с салонами красоты, презентации товаров, встречи с администраторами и мастерами, ведение документации через современные CRM-системы.
Работа для пенсионеров в Днепре в этом формате позволяет оставаться мобильным и полезным, без ежедневного сидения в офисе. Зарплата зависит от результатов и может достигать 45 тысяч.
Есть также варианты для ночной смены. На складе готовой продукции ищут комплектующие, которые будут формировать заказы по накладным. Предлагается своевременная оплата, развозка, возможность проживания и даже бронирование для военнообязанных. Заработок предлагают до 25 тысяч.
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