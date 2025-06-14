Вихід на пенсію для багатьох місцевих давно не означає кінець активного життя, тому багато людей шукають роботу для пенсіонерів у Миколаєві.

Робота для пенсіонерів у Миколаєві дає можливість залишатися у тонусі, заробляти і спілкуватися з людьми, повідомляє Politeka.

Робота для пенсіонерів у Миколаєві поступово стає звичною справою, а не винятком. Одна з найочевидніших[ і водночас потрібних вакансій на work.ua — це прибиральниця службових приміщень. Тут не вимагають досвіду чи якихось особливих навичок.

Потрібно просто бути акуратним, сумлінним і готовим виходити з восьмої до п’ятої, з понеділка по п’ятницю. Завдання цілком звичні: підтримувати чистоту в кабінетах, санвузлах, прибирати сходи і виносити сміття. Для зручності надають службовий транспорт, а зарплата може доходити до 9 000.

Є й інший варіант для тих, хто має водійські права категорії С. Робота для пенсіонерів у Миколаєві в цій сфері передбачає кермування п’ятитонкою по місту. Заробітна плата — від 10 до 16 тисяч гривень. Із водієм постійно співпрацює експедитор, тож навантаження розподіляється.

Також серед актуальних варіантів є посада продавця-касира в магазині «Аврора». Це чудова нагода для тих, хто не хоче сидіти вдома і любить працювати з людьми. Тут доведеться спілкуватися з клієнтами і стежити за порядком у торговому залі. Відповідальність, комунікабельність та бажання читися — все що потрібно. Оплата стартує з 12 500.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Робота в Одесі: названо вакансії, де готові платити від 50 тисяч гривень

Також Politeka писала, Компенсації від влади отримають ще більше українців: деталі нового рішення.

Як повідомляла Politeka, Ціни від 12 тисяч гривень: в Україні копійки віддають нерухомість у тихих областях.