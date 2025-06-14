Выход на пенсию для многих местных давно не означает конец активной жизни, поэтому многие ищут работу для пенсионеров в Николаеве.

Работа для пенсионеров в Николаеве позволяет оставаться в тонусе, зарабатывать и общаться с людьми, сообщает Politeka.

Работа для пенсионеров в Николаеве постепенно становится обычным делом, а не исключением. Одна из самых очевидных и одновременно нужных вакансий на work.ua — это уборщица служебных помещений. Здесь не требуют опыта или каких-либо особых навыков.

Нужно просто быть аккуратным, добросовестным и готовым выходить с восьми до пяти, с понедельника по пятницу. Задачи вполне привычны: поддерживать чистоту в кабинетах, санузлах, убирать лестницу и выносить мусор. Для удобства предоставляют служебный транспорт, а зарплата может доходить до 9000.

Есть и другой вариант для имеющих водительские права категории С. Работа для пенсионеров в Николаеве в этой сфере предполагает управление пятитонкой по городу. Заработная плата – от 10 до 16 тысяч гривен. С водителем постоянно сотрудничает экспедитор, поэтому нагрузка распределяется.

Также среди актуальных вариантов есть должность продавца-кассира в магазине «Аврора». Это отличный вариант для тех, кто не хочет сидеть дома и любит работать с людьми. Здесь придется общаться с клиентами и смотреть за порядком в торговом зале. Ответственность, коммуникабельность и желание учиться – все что нужно. Оплата стартует с 12500.

Последние новости Украины:

Напомним Politeka писала, Работа в Одессе: названы вакансии, где готовы платить от 50 тысяч гривен

Также Politeka писала, что компенсации от власти получат еще больше украинцев: детали нового решения.

Как сообщала Politeka, цены от 12 тысяч гривен: в Украине копейки отдают недвижимость в тихих областях.