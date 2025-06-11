У Харкові дедалі з'являється все більше роботи для пенсіонерів, де важливий не вік, а бажання розвиватися та залишатися активними.

Робота для пенсіонерів у Харкові передбачає, що в місті є пропозиції з навчанням, офіційним оформленням і навіть кар'єрним зростанням, повідомляє Politeka.

Робота для пенсіонерів у Харкові цілком може стати не просто джерелом доходу, а новим етапом у житті. Наприклад, на сайті work.ua у сфері нерухомості є вакансія менеджера з купівлі-продажу житла.

Компанія навчає з нуля, допомагає стартувати, а зарплата залежить від результату: чим ефективніша ваша праця, тим більше можна заробляти. Гроші виплачують у день угоди, а маркетингова підтримка та наставництво дають змогу швидко освоїти нову професію. Обіцяють від 50 тисяч на старті.

Є й варіант із більш фізичною працею. ТОВ «Інтерсвіт-продукт», офіційний представник ТМ Roshen, шукає комплектувальника. Праця на складі — це організація товару, перевірка його кількості та якості, комплектація замовлень і завантаження в авто. Оплата від 19 000.

Ще одна доступна робота для пенсіонерів у Харкові — це вакансія мийниці в закладі харчування біля метро Наукова. Тут стабільна погодинна оплата, офіційне працевлаштування, безкоштовне харчування і розвозка додому. До того ж жодних штрафів, лояльне ставлення та навіть знижки в медичних центрах. Обіцяють від 16 000.

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