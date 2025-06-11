В Харькове все больше появляется работа для пенсионеров, где важен не возраст, а желание развиваться и оставаться активными.

Работа для пенсионеров в Харькове предусматривает, что в городе есть предложения по обучению, официальному оформлению и даже карьерному росту, сообщает Politeka.

Работа для пенсионеров в Харькове может стать не просто источником дохода, а новым этапом в жизни. Например, на сайте work.ua в сфере недвижимости есть вакансия менеджера по купле-продаже жилья.

Компания обучает с нуля, помогает стартовать, а зарплата зависит от результата: чем эффективнее ваш труд, тем больше можно зарабатывать. Деньги выплачиваются в день сделки, а маркетинговая поддержка и наставничество позволяют быстро освоить новую профессию. Обещают от 50 тысяч на старте.

Есть и вариант с более физическим трудом. ООО "Интермир-продукт", официальный представитель ТМ Roshen, ищет комплектовщика. Труд на складе – это организация товара, проверка его количества и качества, комплектация заказов и загрузка в авто. Оплата от 19000.

Еще одна доступная работа для пенсионеров в Харькове – это вакансия мойницы в заведении питания возле метро Научная. Здесь стабильная почасовая оплата, официальное трудоустройство, бесплатное питание и развоз домой. К тому же, никаких штрафов, лояльное отношение и даже скидки в медицинских центрах. Обещают от 16 тысяч.

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