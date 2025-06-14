Люди після досягнення пенсійного віку не поспішають зупинятись і шукають роботу для пенсіонерів у Запоріжжі.

Робота для пенсіонерів у Запоріжжі дає можливість залишатися активним, спілкуватися з людьми та ще й мати стабільний дохід, повідомляє Politeka.

Це не про виживання, а про бажання бути в русі, не сидіти вдома і використовувати свої знання та навички, або ж, здобувати нові. Робота для пенсіонерів у Запоріжжі передбачає багато пропозицій на сайті work.ua.

Наприклад, у магазині «Пан Маркет» шукають адміністратора. Тут чекають на людину уважну, відповідальну і здатну організувати процес. Ставка становить приблизно 950 гривень на день.

Графік можна обрати або 4 на 2, або 3 на 2. Серед обов’язків є перевірка цінників, контроль за дотриманням касової дисципліни, приймання товару та координація праці колег.

Інший варіант — робота для пенсіонерів у Запоріжжі водієм у сервісі DriveMe. Потрібні лише водійське посвідчення та смартфон. Графік гнучкий, виплати щодня, а відсоток від виручки може сягати 65. Якщо любите бути за кермом і не проти поспілкуватися з пасажирами, це може стати ідеальним вибором.

Для людей з технічною підготовкою відкрита вакансія електрогазозварника у компанії «Строгаз». Тут потрібні досвід і документи про освіту, зате оплата стартує від 130 гривень за годину. Обсяг завдань серйозний, але й заробіток відповідний.

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