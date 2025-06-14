Люди по достижении пенсионного возраста не спешат останавливаться и ищут работу для пенсионеров в Запорожье.

Работа для пенсионеров в Запорожье дает возможность оставаться активной, общаться с людьми и иметь стабильный доход, сообщает Politeka.

Это не о выживании, а о желании быть в движении, не сидеть дома и использовать свои знания и навыки, или же приобретать новые. Работа для пенсионеров в Запорожье предусматривает много предложений на сайте work.ua.

К примеру, в магазине «Пан Маркет» ищут администратора. Здесь ждут человека внимательного, ответственного и способного организовать процесс. Ставка составляет около 950 гривен в день.

График можно выбрать либо 4 на 2, либо 3 на 2. Среди обязанностей есть проверка ценников, контроль соблюдения кассовой дисциплины, прием товара и координация труда коллег.

Другой вариант – работа для пенсионеров в Запорожье водителем в сервисе DriveMe. Нужны только водительские права и смартфон. График гибкий, выплаты ежедневно, а процент от выручки может достигать 65. Если любите быть за рулем и не прочь пообщаться с пассажирами, это может стать идеальным выбором.

Для людей с технической подготовкой открыта вакансия электрогазосварщика в компании «Строгаз». Здесь нужны опыт и документы по образованию, зато оплата стартует от 130 гривен в час. Объем задач серьезный, но и заработок соответствующий.

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