Українцям варто готуватися до дефіциту продуктів, повідомляє Politeka.

Усе через скорочення внутрішнього виробництва жита, яке змушує українських хлібопекарів закуповувати дорогі імпортні зернові.

Директор Спілки "Борошномели України" Родіон Рибчинський пояснює основні причини кризи. Українські фермери втратили інтерес до вирощування жита через його нижчу врожайність та, як наслідок, меншу прибутковість порівняно з пшеницею.

Додатковим фактором, що загострив ситуацію, стало практично повне припинення поставок жита з Білорусі, яка раніше була значним джерелом цієї культури для українського ринку.

За останній рік ціна на жито зросла майже вдвічі: з 6-7 тисяч гривень до 12-14 тисяч гривень за тонну. Відповідно, здорожчало й житнє борошно – з 10 тисяч гривень до 18-20 тисяч гривень за тонну.

Таке стрімке зростання цін робить виробництво житнього хліба дедалі менш рентабельним, що може змусити деяких виробників взагалі припинити його випуск. Це створює додаткове навантаження на споживачів та ринок загалом.

Попри похмурі прогнози щодо дефіциту продуктів на найближче майбутнє, експерти бачать і певні позитивні тенденції. Очікується, що високі ціни на жито можуть відновити інтерес аграріїв до вирощування цієї культури. Якщо це станеться, площі посівів можуть збільшитись вже в сезоні 2026/2027 років, що потенційно стабілізує ринок та ціни.

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