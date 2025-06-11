Несмотря на мрачные прогнозы по дефициту продуктов на ближайшее будущее, эксперты видят и определенные положительные тенденции.

Украинцам следует готовиться к дефициту продуктов, сообщает Politeka.

Все из-за сокращения внутреннего производства ржи, которое заставляет украинских хлебопекаров закупать дорогие импортные зерновые.

Директор Союза "Мукомели Украины" Родион Рыбчинский объясняет основные причины кризиса. Украинские фермеры потеряли интерес к выращиванию ржи из-за ее более низкой урожайности и, как следствие, меньшей доходности по сравнению с пшеницей.

Дополнительным фактором, обострившим ситуацию, стало практически полное прекращение поставок ржи из Беларуси, ранее являвшейся значительным источником этой культуры для украинского рынка.

За последний год цена на рожь выросла почти вдвое: с 6-7 тысяч гривен до 12-14 тысяч гривен за тонну. Соответственно, подорожала и ржаная мука – с 10 тысяч гривен до 18-20 тысяч гривен за тонну.

Такой стремительный рост цен делает производство ржаного хлеба все менее рентабельным, что может заставить некоторых производителей вообще прекратить его выпуск. Это создает дополнительную нагрузку на потребителей и рынок в целом.

Несмотря на мрачные прогнозы по дефициту продуктов на ближайшее будущее, эксперты видят и определенные положительные тенденции. Ожидается, что высокие цены на рожь могут восстановить интерес аграриев к выращиванию этой культуры. Если это произойдет, площади посевов могут увеличиться уже в сезоне 2026/2027, что потенциально стабилизирует рынок и цены.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Бесплатное жилье для переселенцев во Львове: где можно найти убежище.

Также Politeka писала Бесплатное жилье для переселенцев в Одессе: как получить временный дом.

Как сообщала Politeka, Бесплатное жилье для ВПЛ в Харькове: кому помогут и куда обращаться.