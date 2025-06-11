Украинцам следует готовиться к дефициту продуктов, сообщает Politeka.

Все из-за сокращения внутреннего производства ржи, которое заставляет украинских хлебопекаров закупать дорогие импортные зерновые.

Директор Союза "Мукомели Украины" Родион Рыбчинский объясняет основные причины кризиса. Украинские фермеры потеряли интерес к выращиванию ржи из-за ее более низкой урожайности и, как следствие, меньшей доходности по сравнению с пшеницей.

Дополнительным фактором, обострившим ситуацию, стало практически полное прекращение поставок ржи из Беларуси, ранее являвшейся значительным источником этой культуры для украинского рынка.

За последний год цена на рожь выросла почти вдвое: с 6-7 тысяч гривен до 12-14 тысяч гривен за тонну. Соответственно, подорожала и ржаная мука – с 10 тысяч гривен до 18-20 тысяч гривен за тонну.

супермаркет

Такой стремительный рост цен делает производство ржаного хлеба все менее рентабельным, что может заставить некоторых производителей вообще прекратить его выпуск. Это создает дополнительную нагрузку на потребителей и рынок в целом.

Несмотря на мрачные прогнозы по дефициту продуктов на ближайшее будущее, эксперты видят и определенные положительные тенденции. Ожидается, что высокие цены на рожь могут восстановить интерес аграриев к выращиванию этой культуры. Если это произойдет, площади посевов могут увеличиться уже в сезоне 2026/2027, что потенциально стабилизирует рынок и цены.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Бесплатное жилье для переселенцев во Львове: где можно найти убежище.

Также Politeka писала Бесплатное жилье для переселенцев в Одессе: как получить временный дом.

Как сообщала Politeka, Бесплатное жилье для ВПЛ в Харькове: кому помогут и куда обращаться.