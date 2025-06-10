У Запоріжжі є робота для пенсіонерів, які попри вихід на заслужений відпочинок хочуть залишатися активними і заробляти гарні гроші.

Робота для пенсіонерів у Запоріжжі передбачає не просто підзаробіток, а можливість знову бути в колективі, відчувати себе потрібним і реалізовувати досвід, накопичений роками, повідомляє Politeka.

Робота для пенсіонерів у Запоріжжі пропонує варіанти, які не потребують екстремальних зусиль, але водночас дають стабільний дохід. Наприклад, у мережі магазинів «Пан Маркет» відкрито вакансію адміністратора. Тут чекають людину, яка не боїться брати на себе ініціативу, уважна до дрібниць і вміє спілкуватися з командою.

Графік тут 4/2 або 3/2, офіційне працевлаштування та ставка в районі 950 гривень за день. Обов'язки включають перевірку цінників, ведення касової дисципліни, прийом товару та організацію праці інших співробітників.

Інший варіант — вакансія водія на авто компанії DriveMe. Водієві пропонують до 65% від каси, щоденні виплати, гнучкий графік і жодного зайвого головного болю. Якщо у вас є водійське посвідчення та смартфон, можна починати працювати хоч завтра.

Ця робота для пенсіонерів у Запоріжжі може зацікавити тих, хто любить бути в русі, цінує свободу графіку та не проти трохи поспілкуватися з пасажирами.

Для більш технічно підкованих є вакансія електрогазозварника у компанії «Строгаз». Тут потрібен досвід і відповідні документи, але й зарплата вища — від 130 гривень за годину.

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