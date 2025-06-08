Робота для пенсіонерів в Запоріжжі залишається затребуваною, адже все більше роботодавців враховують досвід, відповідальність і дисципліну таких кандидатів.

Робота для пенсіонерів в Запоріжжі стає все доступнішою, адже низка підприємств активно відкриває вакансії для людей поважного віку.

Зокрема, у Вознесенівському районі міста терміново шукають охоронців, зокрема й пенсіонерів. Робоче місце у приміщенні, за змінним графіком. Оплата — від 300 до 500 гривень за зміну. Об’єкт охорони розташований неподалік бульвару Шевченка.

Також у Дніпровському районі відкрита вакансія різноробочого на виробництво. Підприємство офіційно приймає працівників пенсійного віку, людей з інвалідністю та ветеранів. Графік — з 8:00 до 17:00 з годинною обідньою перервою.

Заробітна плата — до 1050 грн за день, виплачується стабільно. Робота пов’язана з пилом і фізичним навантаженням, але роботодавець гарантує відповідні умови праці.

Крім того, в Харкові відкрито вакансію водія на автомобіль компанії (Газель). Пропонують шести денний робочий тиждень, тижневу оплату праці та поїздки в межах міста й області. Тут зарплата від 25 до 30 тисяч гривень.

Робота для пенсіонерів в Запоріжжі залишається затребуваною, адже все більше роботодавців враховують досвід, відповідальність і дисципліну таких кандидатів.

Наявність стабільної зайнятості дозволяє людям поважного віку залишатися соціально активними та незалежними.

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