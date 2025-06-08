Работа для пенсионеров в Запорожье остается востребованной, ведь все большее количество работодателей учитывают опыт, ответственность и дисциплину таких кандидатов.

Работа для пенсионеров в Запорожской области становится все доступнее, ведь ряд предприятий активно открывает вакансии для людей преклонного возраста.

В частности, в Вознесеновском районе города срочно ищут охранников, в том числе и пенсионеров. Рабочее место в помещении, по скользящему графику. Оплата – от 300 до 500 гривен в смену. Объект охраны расположен недалеко от бульвара Шевченко.

Также в Днепровском районе открыта вакансия разнорабочего на производство. Предприятие официально принимает работников пенсионного возраста, людей с инвалидностью и ветеранов. График – с 8:00 до 17:00 с часовым обеденным перерывом.

Заработная плата – до 1050 грн в день, выплачивается стабильно. Работа связана с пылью и физической перегрузкой, но работодатель гарантирует соответствующие условия труда.

Кроме того, в Харькове открыта вакансия водителя на автомобиль компании (Газель). Предлагают шестидневную рабочую неделю, недельную оплату труда и поездки в пределах города и области. Здесь зарплата от 25 до 30 тысяч гривен.

Работа для пенсионеров в Запорожье остается востребованной, ведь все большее количество работодателей учитывают опыт, ответственность и дисциплину таких кандидатов.

Наличие стабильной занятости позволяет людям преклонного возраста оставаться социально активными и независимыми.

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