В Запорожье есть работа для пенсионеров, которые, несмотря на выход на заслуженный отдых, хотят оставаться активными и зарабатывать хорошие деньги.

Работа для пенсионеров в Запорожье предполагает не просто подработку, а возможность снова быть в коллективе, чувствовать себя нужным и реализовывать опыт, накопленный годами, сообщает Politeka.

Работа для пенсионеров в Запорожье предлагает варианты, которые не нуждаются в экстремальных усилиях, но в то же время дают стабильный доход. Например, в сети магазинов «Пан Маркет» открыта вакансия администратора. Здесь ждут человека, который не боится брать на себя инициативу, внимательный к мелочам и умеющий общаться с командой.

График здесь 4/2 или 3/2, официальное трудоустройство и ставка в районе 950 гривен в день. Обязанности включают в себя проверку ценников, ведение кассовой дисциплины, прием товара и организацию труда других сотрудников.

Другой вариант – вакансия водителя на авто компании DriveMe Водителю предлагают до 65% от кассы, ежедневные выплаты, гибкий график и никакой лишней головной боли. Если у вас есть водительские права и смартфон, можно начинать работать хоть завтра.

Эта работа для пенсионеров в Запорожье может заинтересовать тех, кто любит быть в движении, ценит свободу графика и не прочь немного пообщаться с пассажирами.

Для более технически подкованных есть вакансия электрогазосварщика в компании «Строгаз». Здесь нужен опыт и соответствующие документы, но и зарплата выше – от 130 гривен в час.

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