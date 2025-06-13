З огляду на ці обставини, підвищення тарифів на воду може стати реальністю вже найближчим часом.

Можливе підвищення тарифів на воду знову стає актуальною темою для українців, повідомляє Politeka.

Кабінет Міністрів України розглядає проєкт постанови, яка може суттєво змінити тарифну політику щодо централізованого водопостачання та водовідведення по всій країні, включно з Харківською областю. Це означає, що вартість послуг водоканалів для населення може зрости вже найближчим часом.

Ключовим аспектом обговорення є пропозиція Міністерства розвитку громад і територій щодо скасування постанови №502. Саме цей документ раніше стримував зростання, фіксуючи на рівні до 24 лютого 2022 року.

Урядовці зазначають, що якщо мораторій на підвищення цін все ж залишиться в силі, Кабмін готовий розглянути механізми компенсації втрат комунальним підприємствам. Ця компенсація має відбуватися за рахунок місцевих бюджетів, щоб запобігти фінансовій кризі водоканалів, які вже сьогодні відчувають збільшення операційних витрат.

Важливою правовою особливістю є те, що, згідно з чинним законом №2479-ІХ, послуги водопостачання не підпадають під дію мораторію. Це відрізняє їх від газу, теплопостачання та гарячої води, які наразі захищені від здорожчання.

Як наголошується у пояснювальній записці, встановлення тарифів є винятковою компетенцією НКРЕКП або місцевих органів влади.

З огляду на ці обставини, підвищення тарифів на воду може стати реальністю вже найближчим часом. Населенню радять уважно відстежувати офіційні повідомлення від регуляторних органів та місцевої влади, щоб бути готовими до можливого зростання вартості послуг у майбутніх платіжках.

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