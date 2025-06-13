Учитывая эти обстоятельства, повышение тарифов на воду может стать реальностью в ближайшее время.

Возможное повышение тарифов на воду снова становится актуальной темой для украинцев, сообщает Politeka.

Кабинет Министров Украины рассматривает проект постановления, которое может существенно изменить тарифную политику по централизованному водоснабжению и водоотводу по всей стране, включая Харьковскую область. Это означает, что стоимость услуг водоканалов для населения может возрасти в ближайшее время.

Ключевым аспектом обсуждения является предложение Министерства развития общин и территорий по отмене постановления №502. Именно этот документ ранее сдерживал рост, фиксируя на уровне до 24 февраля 2022 года.

Чиновники отмечают, что если мораторий на повышение цен все же останется в силе, Кабмин готов рассмотреть механизмы компенсации потерь коммунальным предприятиям. Эта компенсация должна происходить за счет местных бюджетов, чтобы предотвратить финансовый кризис водоканалов, уже сегодня испытывающих увеличение операционных расходов.

Важной правовой особенностью является то, что согласно действующему закону №2479-ІХ услуги водоснабжения не подпадают под действие моратория. Это отличает их от газа, теплоснабжения и горячей воды, которые защищены от подорожания.

Как отмечается в пояснительной записке, установление тарифов является исключительной компетенцией НКРЭКУ или местных органов власти.

Учитывая эти обстоятельства, повышение тарифов на воду может стать реальностью в ближайшее время. Населению советуют внимательно отслеживать официальные сообщения от регуляторных органов и местных властей, чтобы быть готовыми к возможному росту стоимости услуг в будущих платежах.

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