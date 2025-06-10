Підвищення тарифів на комунальні послуги зачепило мешканців Одеської, Запорізької та Дніпропетровської областей, повідомляє Politeka.

Нові розцінки на воду, водовідведення та вивезення сміття вже вступили в дію, створюючи додаткове фінансове навантаження на сімейні бюджети українців.

В Ізмаїлі (Одеська область) ціна на водопостачання та каналізацію суттєво зросла. Зокрема, вартість води становить 34,3 гривні за кубометр, а водовідведення – 42,3 гривні. Для мешканців багатоквартирних будинків ціни виявилися ще вищими.

Основними причинами цього підвищення стали подорожчання електроенергії, яка є критично важливою для роботи водоканалів, а також загальне зростання заробітних плат у сфері житлово-комунального господарства.

У Запоріжжі з 1 серпня поточного року абоненти КП «Облводоканал» почнуть платити за воду та стоки за новими, вищими розцінками. За кубометр води доведеться віддати 39,45 гривні, а за стоки – 37,68 гривні.

Варто зазначити, що Запорізький регіон і до цього мав одні з найвищих тарифів на водопостачання та водовідведення у країні, що посилює фінансовий тиск на населення.

У Тернівці (Дніпропетровська область) відбулося значне зростання плати за вивезення побутових відходів. Місячна плата на одну особу також зросла. Це зумовлено переважно подорожчанням пального, необхідного для транспортування сміття, та зростанням вартості послуг полігонів для його захоронення.

Загалом, підвищення тарифів на комунальні послуги відображає ширшу загальноукраїнську тенденцію. За останній рік вартість цих послуг у середньому зросла на 20,1%.

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