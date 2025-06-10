Повышение тарифов на коммунальные услуги коснулось жителей Одесской, Запорожской и Днепропетровской областей, сообщает Politeka.

Новые расценки на воду, водоотвод и вывоз мусора уже вступили в действие, создавая дополнительную финансовую нагрузку на семейные бюджеты украинцев.

В Измаиле (Одесская область) цена на водоснабжение и канализацию существенно выросла. В частности, стоимость воды составляет 34,3 гривны за кубометр, а водоотвод – 42,3 гривны. Для жильцов многоквартирных домов цены оказались еще выше.

Основными причинами этого повышения стали удорожание электроэнергии, критически важной для работы водоканалов, а также общий рост заработных плат в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

В Запорожье с 1 августа текущего года абоненты КП «Облводоканал» начнут платить за воду и стоки по новым, более высоким расценкам. За кубометр воды придется отдать 39,45 грн., а за стоки – 37,68 грн.

Следует отметить, что Запорожский регион и до этого имел одни из самых высоких тарифов на водоснабжение и водоотвод в стране, что усиливает финансовое давление на население.

В Терновке (Днепропетровская область) произошел значительный рост платы за вывоз бытовых отходов. Месячная плата на одного человека также возросла. Это обусловлено преимущественно подорожанием горючего, необходимого для транспортировки мусора, и ростом стоимости услуг полигонов по его захоронению.

В целом повышение тарифов на коммунальные услуги отражает более широкую общеукраинскую тенденцию. За последний год стоимость этих услуг в среднем выросла на 20,1%.

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