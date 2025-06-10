Відключення світла в Запоріжжі будуть застосовані через планові ремонтні роботи.

Відключення світла в Запоріжжі відбудеться 11 та 12 червня, повідомляє Politeka.

Мешканцям Запоріжжя слід підготуватися до тимчасових перерв в електропостачанні, пов'язаних із плановими ремонтними роботами. Еенергетики проводитимуть технічне обслуговування та модернізацію електрообладнання для підвищення надійності енергосистеми міста.

Ці роботи є частиною системної підготовки інфраструктури до пікових навантажень та спрямовані на запобігання аварійним ситуаціям у майбутньому. Нижче наведено детальний графік відключення світла в Запоріжжі, починаючи з 11 червня.

У середу, 11 числа, відключення електроенергії заплановані на низці вулиць, де фахівці проводитимуть роботи з обслуговування мереж. Мешканцям цих районів варто заздалегідь подбати про зарядку гаджетів та альтернативні джерела освітлення.

Зокрема, електропостачання буде тимчасово припинено на вулицях:

Абрагама Коопа

Андреаса Валльмана

Бориса Грінченка

Депутатській

Дружби

Калиновій

Кам'янсько-Дніпровській

Лікарській

та багатьох інших прилеглих територіях.

У четвер, 12 числа, планові ремонтні заходи продовжаться. Енергетики працюватимуть над поліпшенням якості електропостачання в таких районах:

вул. Величар (колишня Сергія Тюленіна)

(колишня Сергія Тюленіна) Героїв полку «Азов»

Гетьманська

Яценка

Зенітна

Коксова

Корабельна

Ясна

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