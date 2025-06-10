Відключення світла в Запоріжжі відбудеться 11 та 12 червня, повідомляє Politeka.
Мешканцям Запоріжжя слід підготуватися до тимчасових перерв в електропостачанні, пов'язаних із плановими ремонтними роботами. Еенергетики проводитимуть технічне обслуговування та модернізацію електрообладнання для підвищення надійності енергосистеми міста.
Ці роботи є частиною системної підготовки інфраструктури до пікових навантажень та спрямовані на запобігання аварійним ситуаціям у майбутньому. Нижче наведено детальний графік відключення світла в Запоріжжі, починаючи з 11 червня.
У середу, 11 числа, відключення електроенергії заплановані на низці вулиць, де фахівці проводитимуть роботи з обслуговування мереж. Мешканцям цих районів варто заздалегідь подбати про зарядку гаджетів та альтернативні джерела освітлення.
Зокрема, електропостачання буде тимчасово припинено на вулицях:
- Абрагама Коопа
- Андреаса Валльмана
- Бориса Грінченка
- Депутатській
- Дружби
- Калиновій
- Кам'янсько-Дніпровській
- Лікарській
- та багатьох інших прилеглих територіях.
У четвер, 12 числа, планові ремонтні заходи продовжаться. Енергетики працюватимуть над поліпшенням якості електропостачання в таких районах:
- вул. Величар (колишня Сергія Тюленіна)
- Героїв полку «Азов»
- Гетьманська
- Яценка
- Зенітна
- Коксова
- Корабельна
- Ясна
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