Отключение света в Запорожье произойдет 11 и 12 июня, сообщает Politeka.
Жителям Запорожья следует подготовиться к временным перерывам в электроснабжении, связанным с плановыми ремонтными работами. Энергетики будут проводить техническое обслуживание и модернизацию электрооборудования для повышения надежности энергосистемы города.
Эти работы являются частью системной подготовки инфраструктуры к пиковым нагрузкам и направлены на предотвращение аварийных ситуаций в будущем. Ниже представлен детальный график отключения света в Запорожье, начиная с 11 июня.
В среду, 11 числа, отключения электроэнергии запланированы на ряде улиц, где специалисты будут проводить работы по обслуживанию сетей. Жителям этих районов следует заранее позаботиться о зарядке гаджетов и альтернативных источниках освещения.
В частности, электроснабжение будет временно прекращено на улицах:
- Авраам Куп
- Андреас Валльманн
- Бориса Гринченко
- Депутатский
- Дружбы
- Калиновой
- Каменско-Днепровский
- Врачебный
- и многих других близлежащих территориях.
В четверг, 12 числа, плановые ремонтные мероприятия продолжатся. Энергетики будут работать над улучшением качества электроснабжения в следующих районах:
- ул. Величар (бывшая Сергея Тюленина)
- Героев полка «Азов»
- Гетманская
- Ятенко
- Зенит
- Коксова
- Корабельная
- Ясна
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