Отключения света в Запорожье будут применены из-за плановых ремонтных работ.

Отключение света в Запорожье произойдет 11 и 12 июня, сообщает Politeka.

Жителям Запорожья следует подготовиться к временным перерывам в электроснабжении, связанным с плановыми ремонтными работами. Энергетики будут проводить техническое обслуживание и модернизацию электрооборудования для повышения надежности энергосистемы города.

Эти работы являются частью системной подготовки инфраструктуры к пиковым нагрузкам и направлены на предотвращение аварийных ситуаций в будущем. Ниже представлен детальный график отключения света в Запорожье, начиная с 11 июня.

В среду, 11 числа, отключения электроэнергии запланированы на ряде улиц, где специалисты будут проводить работы по обслуживанию сетей. Жителям этих районов следует заранее позаботиться о зарядке гаджетов и альтернативных источниках освещения.

В частности, электроснабжение будет временно прекращено на улицах:

Авраам Куп

Андреас Валльманн

Бориса Гринченко

Депутатский

Дружбы

Калиновой

Каменско-Днепровский

Врачебный

и многих других близлежащих территориях.

В четверг, 12 числа, плановые ремонтные мероприятия продолжатся. Энергетики будут работать над улучшением качества электроснабжения в следующих районах:

ул. Величар (бывшая Сергея Тюленина)

(бывшая Сергея Тюленина) Героев полка «Азов»

Гетманская

Ятенко

Зенит

Коксова

Корабельная

Ясна

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Бесплатное жилье для переселенцев во Львове: где можно найти убежище.

Также Politeka писала Бесплатное жилье для переселенцев в Одессе: как получить временный дом.

Как сообщала Politeka, Бесплатное жилье для ВПЛ в Харькове: кому помогут и куда обращаться.