Відключення світла в Полтавській області є плановими й необхідні для надійної роботи енергосистеми.

Скороходівська селищна рада інформує мешканців про відключення світла в Полтавській області, заплановані на 11 червня 2025 року, повідомляє Politeka.

АТ «Полтаваобленерго» проводить технічне обслуговування та ремонт електромереж. У зв’язку з цим можуть бути тимчасові перебої з електропостачанням.

Так, обмеження до 20:00 триватимуть у таких населених пунктах:

Кременчук

Село Вільна Терешківка

Село Нова Знам'янка

Село Піщане

Село Потоки

Знеструмлення до 17:00 триватимуть у таких населених пунктах:

Село Рябківка

Село Филенкове

Село Шевченківка

Село Майдан

Село Лозуватка

Смт. Скороходове

Село Таверівка

Смт. Чутове

Село Верхні Рівні

Село Іскрівка

Село Коханівка

Село Кочубеївка

Село Нижні Рівні

Село Павлівка

Село Степанівка

Село Петрівка

Село Черняківка

Причина — технічне обслуговування, капітальний ремонт і підключення нових об’єктів. Відключення світла в Полтавській області є плановими й необхідні для надійної роботи енергосистеми.

Місцевим жителям радять заздалегідь врахувати відсутність електроенергії у побутових справах. Варто, зокрема, подбати про зарядку гаджетів.

Окрім того, українцям рекомендують слідкувати за оновленнями на сайтах місцевих рад та АТ «Полтаваобленерго», щоб знати про майбутні відключення та мати можливість до них підготуватися.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Безкоштовне житло для переселенців у Львові: де можна знайти прихисток.

Також Politeka писала, Безкоштовне житло для переселенців в Одесі: як отримати тимчасовий будинок.

Як повідомляла Politeka, Безкоштовне житло для ВПО у Харкові: кому допоможуть і куди звертатися.