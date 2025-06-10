Скороходовский поссовет информирует жителей об отключении света в Полтавской области, запланированных на 11 июня 2025 года, сообщает Politeka.

АО «Полтаваоблэнерго» производит техническое обслуживание и ремонт электросетей. В этой связи могут быть временные перебои с электроснабжением.

Так, ограничения до 20:00 будут продолжаться в следующих населенных пунктах:

  • Кременчуг
  • Село Свободная Терешковка
  • Село Новая Знаменка
  • Село Песчаное
  • Село Потоки

Обесточивание до 17:00 будут продолжаться в следующих населенных пунктах:

  • Село Рябковка
  • Деревня Филенково
  • Село Шевченковка
  • Село Майдан
  • Село Лозуватка
  • Смт. Скороходово
  • Село Таверовка
  • Смт. Слышное
  • Село Верхние Уровни
  • Село Искровка
  • Село Кохановка
  • Село Кочубеевка
  • Село Нижние Уровни
  • Село Павловка
  • Село Степановка
  • Село Петровка
  • Село Черняковка

лампы

Причина – техническое обслуживание, капитальный ремонт и подключение новых объектов. Отключение света в Полтавской области является плановым и необходимым для надежной работы энергосистемы.

Местным жителям советуют заранее учесть отсутствие электроэнергии по бытовым делам. Следует, в частности, позаботиться о зарядке гаджетов.

Кроме того, украинцам рекомендуют следить за обновлением на сайтах местных советов и АО «Полтаваоблэнерго», чтобы знать о предстоящих отключениях и иметь возможность к ним подготовиться.

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