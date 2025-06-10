Скороходовский поссовет информирует жителей об отключении света в Полтавской области, запланированных на 11 июня 2025 года, сообщает Politeka.
АО «Полтаваоблэнерго» производит техническое обслуживание и ремонт электросетей. В этой связи могут быть временные перебои с электроснабжением.
Так, ограничения до 20:00 будут продолжаться в следующих населенных пунктах:
- Кременчуг
- Село Свободная Терешковка
- Село Новая Знаменка
- Село Песчаное
- Село Потоки
Обесточивание до 17:00 будут продолжаться в следующих населенных пунктах:
- Село Рябковка
- Деревня Филенково
- Село Шевченковка
- Село Майдан
- Село Лозуватка
- Смт. Скороходово
- Село Таверовка
- Смт. Слышное
- Село Верхние Уровни
- Село Искровка
- Село Кохановка
- Село Кочубеевка
- Село Нижние Уровни
- Село Павловка
- Село Степановка
- Село Петровка
- Село Черняковка
Причина – техническое обслуживание, капитальный ремонт и подключение новых объектов. Отключение света в Полтавской области является плановым и необходимым для надежной работы энергосистемы.
Местным жителям советуют заранее учесть отсутствие электроэнергии по бытовым делам. Следует, в частности, позаботиться о зарядке гаджетов.
Кроме того, украинцам рекомендуют следить за обновлением на сайтах местных советов и АО «Полтаваоблэнерго», чтобы знать о предстоящих отключениях и иметь возможность к ним подготовиться.
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