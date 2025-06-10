Отключение света в Полтавской области является плановым и необходимым для надежной работы энергосистемы.

Скороходовский поссовет информирует жителей об отключении света в Полтавской области, запланированных на 11 июня 2025 года, сообщает Politeka.

АО «Полтаваоблэнерго» производит техническое обслуживание и ремонт электросетей. В этой связи могут быть временные перебои с электроснабжением.

Так, ограничения до 20:00 будут продолжаться в следующих населенных пунктах:

Кременчуг

Село Свободная Терешковка

Село Новая Знаменка

Село Песчаное

Село Потоки

Обесточивание до 17:00 будут продолжаться в следующих населенных пунктах:

Село Рябковка

Деревня Филенково

Село Шевченковка

Село Майдан

Село Лозуватка

Смт. Скороходово

Село Таверовка

Смт. Слышное

Село Верхние Уровни

Село Искровка

Село Кохановка

Село Кочубеевка

Село Нижние Уровни

Село Павловка

Село Степановка

Село Петровка

Село Черняковка

Причина – техническое обслуживание, капитальный ремонт и подключение новых объектов. Отключение света в Полтавской области является плановым и необходимым для надежной работы энергосистемы.

Местным жителям советуют заранее учесть отсутствие электроэнергии по бытовым делам. Следует, в частности, позаботиться о зарядке гаджетов.

Кроме того, украинцам рекомендуют следить за обновлением на сайтах местных советов и АО «Полтаваоблэнерго», чтобы знать о предстоящих отключениях и иметь возможность к ним подготовиться.

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