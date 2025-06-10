Дефіцит продуктів у Дніпрі змушує мешканців готуватися до подорожчання та шукати альтернативи на ринку.

Дефіцит продуктів у Дніпрі стає реальністю через різке скорочення внутрішнього виробництва жита, яке змушує хлібопекарів закуповувати дорогі імпортні зернові, повідомляє Politeka.

Це призведе до подорожчання житнього хліба до рекордних 40–50 гривень за буханець.

Директор Спілки "Борошномели України" Родіон Рибчинський пояснює, що основною причиною дефіциту є небажання українських фермерів вирощувати жито через його нижчу врожайність і меншу прибутковість порівняно з пшеницею. Крім того, раніше значна частина продукції надходила з Білорусі, але тепер поставки практично припинилися, що загострило ситуацію.

За останній рік ціна на жито зросла майже вдвічі — з 6-7 тис. грн до 12-14 тис. грн за тонну, а житнє борошно подорожчало з 10 тис. грн до 18-20 тис. грн. Відтак хліб стає дедалі менш доступним, а деякі виробники можуть взагалі припинити його випуск через економічну нерентабельність.

Проте є й позитивні прогнози: високі ціни можуть повернути інтерес аграріїв до жита, і в сезоні 2026/2027 площі посівів можуть збільшитись, що стабілізує ринок. Однак у 2025-2026 роках Україні, зокрема Дніпру, доведеться пройти складний період адаптації до нових умов.

Тож дефіцит продуктів у Дніпрі змушує мешканців готуватися до подорожчання житнього хліба та шукати альтернативи на ринку.

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