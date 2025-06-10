Дефицит продуктов в Днепре заставляет жителей готовиться к удорожанию и искать альтернативу на рынке.

Дефицит продуктов в Днепре становится реальностью из-за резкого сокращения внутреннего производства ржи, заставляющего хлебопекарей закупать дорогие импортные зерновые, сообщает Politeka.

Это приведет к удорожанию ржаного хлеба до рекордных 40–50 грн за буханку.

Директор Союза "Мукомели Украины" Родион Рыбчинский объясняет, что основной причиной дефицита является нежелание украинских фермеров выращивать рожь из-за ее более низкой урожайности и меньшей доходности по сравнению с пшеницей. Кроме того, ранее значительная часть продукции поступала из Беларуси, но теперь поставки практически прекратились, что обострило ситуацию.

За последний год цена на рожь выросла почти вдвое - с 6-7 тыс. до 12-14 тыс. грн за тонну, а ржаная мука подорожала с 10 тыс. до 18-20 тыс. грн. Следовательно, хлеб становится все менее доступным, а некоторые производители могут вообще прекратить его выпуск из-за экономической нерентабельности.

Тем не менее, есть и положительные прогнозы: высокие цены могут вернуть интерес аграриев к ржи, и в сезоне 2026/2027 площади посевов могут увеличиться, что стабилизирует рынок. Однако в 2025-2026 годах Украине, в частности, Днепру, придется пройти сложный период адаптации к новым условиям.

Дефицит продуктов в Днепре заставляет жителей готовиться к подорожанию ржаного хлеба и искать альтернативы на рынке.

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