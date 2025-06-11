Подорожчання продуктів у Дніпропетровській області за останній місяць відобразилося насамперед у категорії бакалії та молочної продукції, повідомляє Politeka.

За даними моніторингу цін з порталу Мінфін, середня вартість гречки станом на 10 червня 2025 року становить 34,25 грн за кілограм. Найдешевше її можна придбати в Auchan — 29,90, а найдорожче — в Megamarket (43,20). У порівнянні з 10 травня ціна зросла на 0,15 гривень.

Суттєвіше подорожчала манка — на 0,80 грн. Тепер її середня вартість — 29,41 за 800 г. Найвигідніша пропозиція — у Metro (28,83). Цукор також подорожчав — з 33,55 до 34,27 за кг, тобто на 0,72. Найдешевше його пропонують Auchan та Metro — по 32,90, а найдорожче — Megamarket (37,30).

Молочна продукція також демонструє ріст. Масло Селянське 72,5% (200 г) у середньому коштує 117,25 гривень (+0,30). Сметана President 15% (350 г) — 54,49, що на 0,50 більше, ніж місяць тому.

У супермаркетах мережі Dmart у Дніпропетровській області ціни на популярні товари наступні: гречка «Сто Пудів» несмажена 400 г — 30,90 гривень, манка «Хата Тата» 800 г — 24,50, цукор «Сто Пудів» 900 г — 36,90, масло «Канів 1971 Екстра» 82,5% (180 г) — 93,90, сметана President 15% (300 г) — 45,90.

Загалом подорожчання продуктів у Дніпропетровській області в червні продовжує помірну тенденцію травня, з акцентом на бакалію та цукор.

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