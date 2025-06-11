Подорожание продуктов в Днепропетровской области за последний месяц отразилось, прежде всего, в категории бакалеи и молочной продукции, сообщает Politeka.

По данным мониторинга цен с портала Минфин , средняя стоимость гречихи на 10 июня 2025 года составляет 34,25 грн за килограмм. Дешевле всего ее можно приобрести в Auchan – 29,90, а самое дорогое – в Megamarket (43,20). В сравнении с 10 мая цена выросла на 0,15 гривен.

Существеннее подорожала манка – на 0,80 грн. Теперь ее средняя стоимость – 29,41 за 800 г. Самое выгодное предложение – у Metro (28,83). Сахар также подорожал – с 33,55 до 34,27 за кг, то есть на 0,72. Дешевле его предлагают Auchan и Metro — по 32,90, а дороже всего — Megamarket (37,30).

Молочная продукция также показывает рост. Масло Крестьянское 72,5% (200 г) в среднем стоит 117,25 гривен (+0,30). Сметана President 15% (350 г) – 54,49, что на 0,50 больше, чем месяц назад.

В супермаркетах сети Dmart в Днепропетровской области цены на популярные товары следующие: гречка «Сто Пудов» жареная 400 г — 30,90 гривен, манка «Дом Папы» 800 г — 24,50, сахар «Сто Пудов» 900 г — 36,90, масло «15 93,90, сметана President 15% (300 г) - 45,90.

В целом, подорожание продуктов в Днепропетровской области в июне продолжает умеренную тенденцию мая, с акцентом на бакалею и сахар.

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