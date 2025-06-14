Старший вік більше не означає пасивність, тому робота для пенсіонерів поступово стає нормою, а не винятком в Україні.

Робота для пенсіонерів наразі передбачає не лише легкі підробітки, в більшості випадків можна знайти гідну зарплату, повідомляє Politeka.

Один зі свіжих прикладів на сайті work.ua — вакансія водія у компанії Aqua Pro. Мова йде про доставку води в межах Києва. Потрібні базові знання міста, відповідальність і охайність. Серед обов’язків на цій роботі для пенсіонерів — перевезення товарів, контроль їх якості, завантаження, розвантаження і догляд за транспортом.

Зарплата стабільна, виплачується двічі на місяць. Є офіційне оформлення, видають форму і забезпечують всім необхідним. Склад розташований на вулиці Гната Хоткевича. Платити обіцяють від 45 000 до 65 000.

Ще один варіант — менеджер для спілкування з клієнтами. Це дистанційна робота для пенсіонерів, яку можна виконувати з будьякої точки країни. Потрібно спілкуватися телефоном, вести діалоги з клієнтами, пояснювати ситуації, пропонувати шляхи вирішення і вносити дані в систему.

Важлива чітка мова, ввічливість і вміння переконувати. Заробітна плата стабільна, від вісімнадцяти до двадцяти трьох тисяч гривень, є бонуси. Графік можна обирати самостійно, тож цю працю легко поєднувати з іншими буденними справами.

Як бачимо, сучасний ринок праці готовий приймати людей різного віку, тому завжди варто пробувати себе. Тим більше, що в більшості пропозицій передбачене безкоштовне навчання.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Робота в Одесі: названо вакансії, де готові платити від 50 тисяч гривень

Також Politeka писала, Компенсації від влади отримають ще більше українців: деталі нового рішення.

Як повідомляла Politeka, Ціни від 12 тисяч гривень: в Україні копійки віддають нерухомість у тихих областях.