Старший возраст не означает пассивность, поэтому работа для пенсионеров постепенно становится нормой, а не исключением в Украине.

Работа для пенсионеров предусматривает не только легкие подработки, в большинстве случаев можно найти достойную зарплату, сообщает Politeka.

Один из свежих примеров на сайте work.ua — вакансия водителя в компании Aqua Pro. Нужны базовые знания города, ответственность и аккуратность. Среди обязанностей на этой роботе для пенсионеров — перевозка товаров, контроль их качества, погрузка, разгрузка и уход за транспортом.

Зарплата стабильна, выплачивается дважды в месяц. Есть официальное оформление, выдающее форму и обеспечивающее всем необходимым. Склад расположен на улице Игната Хоткевича. Платить обещают от 45 000 до 65 000.

Еще один вариант – менеджер для общения с клиентами. Это дистанционная работа для пенсионеров, которую можно выполнять из любой точки страны. Нужно общаться по телефону, вести диалоги с клиентами, объяснять ситуации, предлагать пути решения и вносить данные в систему.

Важна четкая речь, вежливость и умение убеждать. Заработная плата стабильная, от восемнадцати до двадцати трех тысяч гривен, есть бонусы. График можно выбирать самостоятельно, поэтому этот труд легко совмещать с другими будничными делами.

Как видим, современный рынок труда готов принимать людей всех возрастов, поэтому всегда стоит пробовать себя. Тем более, что в большинстве предложений предусмотрено бесплатное обучение.

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