Знайти роботу для пенсіонерів у Львові в поважному віці сьогодні цілком можливо, тож розповідаємо про доступні варіанти.

Робота для пенсіонерів у Львові стала нормальною практикою серед роботодавців, адже всі хочуть знайти собі відповідальних працівників, повідомляє Politeka.

Робота для пенсіонерів у Львові передбачає різні варіанти зайнятості. Наприклад, на новій СТО шукають досвідчених фахівців для ремонту тягачів і напівпричепів. Заробітна плата стартує від 50 000 гривень. Умови дійсно комфортні. Серед них теплий цех, роздягальні, душ, мікрохвильовка і навіть місце для відпочинку.

Крім того, обіцяють забезпечити всім необхідним: від інструментів до спецодягу. А якщо ви приїхали з іншого міста, компанія може надати житло. Завдання прості і зрозумілі для тих, хто має досвід у ремонтах. Діагностика, заміна деталей.

Інший варіант — прибиральниця. Графік тиждень через тиждень з понеділка по п’ятницю. Зарплата становить 12 000. Основні вимоги — уважність, охайність і підтримування чистоти. Ця робота для пенсіонерів у Львові не складна, але дає можливість мати непоганий дохід.

Також відкриті вакансії охоронців. Зарплата до 20 000, офіційне оформлення, безкоштовне проживання. Потрібно лише бути у хорошій фізичній формі та мати базові документи: паспорт, ідентифікаційний, документ про освіту та військовий квиток.

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