Найти работу для пенсионеров во Львове в почтенном возрасте сегодня вполне возможно, так что рассказываем о доступных вариантах.

Работа для пенсионеров во Львове стала нормальной практикой среди работодателей, ведь все хотят найти ответственных работников, сообщает Politeka.

Работа для пенсионеров во Львове предусматривает разные варианты занятости. К примеру, на новой СТО ищут опытных специалистов для ремонта тягачей и полуприцепов. Зарплата стартует от 50 000 гривен. Условия действительно комфортны. Среди них теплый цех, раздевалки, душ, микроволновка и даже место для отдыха.

Кроме того, обещают обеспечить всем необходимым: от инструментов до спецодежды. А если вы приехали из другого города, компания может предоставить жилье. Задачи просты и понятны тем, кто имеет опыт в ремонтах. Диагностика, замена деталей.

Другой вариант – уборщица. График неделю через неделю с понедельника по пятницу. Зарплата составляет 12 000. Основные требования – внимательность, чистоплотность и поддержание чистоты. Эта работа для пенсионеров во Львове не сложна, но дает возможность иметь хороший доход.

Также открыты вакансии охранников. Зарплата до 20 000, официальное оформление, бесплатное проживание. Нужно только быть в хорошей физической форме и иметь базовые документы: паспорт, идентификационный документ об образовании и военный билет.

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