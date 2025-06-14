Робота для пенсіонерів у Сумах уже давно не виглядає як щось рідкісне чи малоймовірне, адже все більше роботодавців шукають людей із життєвим досвідом.

Робота для пенсіонерів у Сумах передбачає вакансії в багатьох сферах, де навіть не завжди йдеться про важку фізичну працю, повідомляє Politeka.

У місті дедалі більше літніх людей прагнуть залишатися активними, а роботодавці, своєю чергою, не проти співпрацювати з тими, хто має досвід і відповідальне ставлення до справи.

Як показують пропозиції на сайтах із працевлаштування, робота для пенсіонерів у Сумах може бути цілком комфортною і не вимагати значного фізичного навантаження. Наприклад, зараз у центрі міста розширюється виробництво, яке шукає швачок.

Якщо ви вмієте поводитися з легкими тканинами, працювати точно і спокійно, це може стати чудовим варіантом. Зарплата стартує з 23 тисяч гривень і може доходити до 35 000. Умови сучасні, обладнання нове, колектив дружній, графік гнучкий.

Також є інші варіанти. Наприклад, робота для пенсіонерів у Сумах у ролі водія. Компанія Hub шукає відповідальних людей з власним авто, які готові виконувати поїздки в межах міста. Ви самі обираєте, коли виходити на лінію. Можна виходити на кілька годин або цілий день. Якщо бути активним, дохід може складати до чотирьох тисяч гривень на день.

Ще один напрям — оператори контактного центру. Тут усе побудовано на спілкуванні з клієнтами телефоном. Основні завдання прості: розповісти про послуги, допомогти зорієнтуватися, внести інформацію в базу. Спеціальний досвід не вимагається.

Головне мати бажання працювати і впевнено користуватися комп’ютером. Оплата погодинна, додатково передбачені бонуси. Заробіток може коливатися від 10 до 17 000 гривень.

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