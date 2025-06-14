Работа для пенсионеров в Сумах уже давно не выглядит как редкое или маловероятное, ведь все больше работодателей ищут людей с жизненным опытом.

Работа для пенсионеров в Сумах предусматривает вакансии во многих сферах, где даже речь не всегда идет о тяжелом физическом труде, сообщает Politeka.

В городе все больше пожилых людей стремятся оставаться активными, а работодатели, в свою очередь, не прочь сотрудничать с теми, кто имеет опыт и ответственное отношение к делу.

Как показывают предложения на сайтах по трудоустройству, работа для пенсионеров в Сумах может быть вполне комфортной и не требовать значительной физической нагрузки. К примеру, сейчас в центре города расширяется производство, которое ищет швей.

Если вы умеете обращаться с легкими тканями, работать точно и спокойно, это может стать отличным вариантом. Зарплата стартует с 23 тысяч гривен и может доходить до 35 000. Условия современные, новое оборудование, коллектив дружественный, график гибкий.

Также есть другие варианты. К примеру, работа для пенсионеров в Сумах в роли водителя. Компания Hub ищет ответственных людей с личным автомобилем, которые готовы совершать поездки в пределах города. Вы сами выбираете, когда выходить на линию. Можно выходить на несколько часов или целый день. Если быть активным, доход может составлять до 4 тысяч гривен в день.

Еще одно направление – операторы контактного центра. Здесь все построено на общении с клиентами по телефону. Основные задачи простые: рассказать об услугах, помочь сориентироваться, внести информацию в базу. Особый опыт не требуется.

Главное иметь желание работать и уверенно пользоваться компьютером. Оплата почасовая, дополнительно предусмотрены бонусы. Заработок может варьироваться от 10 до 17 000 гривен.

Последние новости Украины:

Напомним Politeka писала, Работа в Одессе: названы вакансии, где готовы платить от 50 тысяч гривен

Также Politeka писала, что компенсации от власти получат еще больше украинцев: детали нового решения.

Как сообщала Politeka, цены от 12 тысяч гривен: в Украине копейки отдают недвижимость в тихих областях.