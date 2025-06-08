Питання з місцем для проживання залишається гострим для багатьох переселенців, і безкоштовне житло для ВПО на Дніпропетровщині стає справжнім порятунком.

Безкоштовне житло для ВПО на Дніпропетровщині передбачає підтримку від держави та громадських організацій, повідомляє Politeka.

Як пише Вільне Радіо, у Мінреінтеграції оприлюднили оновлений список гуртожитків та інших місць тимчасового проживання, де переселенці можуть отримати безкоштовне житло для ВПО на Дніпропетровщині у цьому році.

Цей перелік є офіційним і найсвіжішим, а ще затверджений місцевою військовою адміністрацією. Проте важливо розуміти, що кількість вільних місць часто змінюється, тому гарантії потрапити саме в цей гуртожиток немає. Треба уточнювати інформацію безпосередньо у відповідальних осіб.

Проживання в таких гуртожитках не потребує оплати, однак слід пам’ятати, що комунальні послуги зазвичай оплачує внутрішньо переміщена особа. Дах над головою можна знайти у місті Підгородне на вулиці Харківській, де облаштовано кілька десятків кімнат.

А також варто взяти до уваги житловий будинок у користуванні громадської організації “Мотивація Жити” з певною кількістю місць для переселенців. Тут також передбачені умови для людей з інвалідністю, хоч і не в усіх локаціях.

Безкоштовне житло для ВПО на Дніпропетровщині є і в селах і селищах Дніпровського району, як-от Олександропіль, Царичанка, Бабайківка, Прядівка, Петриківка. Там облаштували місця в гуртожитках і будинках, де можна тимчасово оселитися. Але в більшості випадків вільних місць зараз обмаль або їх немає зовсім.

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