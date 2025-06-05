Продаж квартир в Одесі залишається популярним серед покупців завдяки вигідним пропозиціям, комфорту та розвиненій інфраструктурі.

Продаж квартир в Одесі демонструє тенденцію до зростання цін, зокрема власники 1-кімнатних квартир підвищили вартість на 8%.

Наприклад, двокімнатнае помешкання на Миколаївській дорозі, площею 45 м², продається за $25 500. Вона розташована на зручному першому поверсі старої цегляної будівлі, має металопластикові вікна, бойлер, кондиціонер, підлогу з підігрівом, а також власний критий двір для відпочинку чи паркування.

Ідеальне розташування – море через дорогу і розвинена інфраструктура в пішій доступності.

Серед преміальних пропозицій – 1-кімнатна квартира в ЖК VIA ROMA на Інглезі, 32,6 м², за $34 000, із сучасним ремонтом, системами безпеки, енергоощадними вікнами та озелененою прибудинковою територією.

Також без комісії продається житло в ЖК «Континент» на Люстдорфській дорозі, 37 м², за $45 000, з євроремонтом, автономним опаленням, броньованими дверима, консьєржем та автопарковкою.

Продаж квартир в Одесі залишається популярним серед покупців завдяки вигідним пропозиціям, комфорту та розвиненій інфраструктурі, що робить місто привабливим для життя і інвестицій.