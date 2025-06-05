Продажа квартир в Одессе остается популярной среди покупателей благодаря выгодным предложениям, комфорту и развитой инфраструктуре.

Продажа квартир в Одессе демонстрирует тенденцию роста цен, в частности владельцы 1-комнатных квартир повысили стоимость на 8%.

Например, двухкомнатное жилье на Николаевской дороге, площадью 45 м², продается за $25 500. Она расположена на первом этаже старого кирпичного здания, имеет металлопластиковые окна, бойлер, кондиционер, пол с подогревом, а также собственный крытый двор для отдыха или парковки.

Идеальное расположение – море через дорогу и развитую инфраструктуру в пешей доступности.

Среди премиальных предложений – 1-комнатная квартира в ЖК VIA ROMA на Инглеге, 32,6 м², за $34 000, с современным ремонтом, системами безопасности, энергосберегающими окнами и озелененной придомовой территорией.

Также без комиссии продается жилье в ЖК «Континент» на Люстдорфской дороге, 37 м², за $45 000, с евроремонтом, автономным отоплением, бронированной дверью, консьержем и автопарковкой.

Продажа квартир в Одессе остается популярной среди покупателей благодаря выгодным предложениям, комфорту и развитой инфраструктуре, что делает город привлекательным для жизни и инвестиций.