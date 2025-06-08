Вопрос с местом жительства остается острым для многих переселенцев, и бесплатное жилье для ВПЛ на Днепропетровщине становится настоящим спасением.

Бесплатное жилье для ВПЛ на Днепропетровщине предусматривает поддержку от государства и общественных организаций, сообщает Politeka.

Как пишет Свободное Радио, в Минреинтеграции обнародовали обновленный список общежитий и других мест временного проживания, где переселенцы могут получить бесплатное жилье для ВПЛ на Днепропетровщине в этом году.

Этот список является официальным и свежим, а также утвержден местной военной администрацией. Однако важно понимать, что количество свободных мест часто меняется, поэтому гарантии попасть именно в это общежитие нет. Следует уточнять информацию непосредственно у ответственных лиц.

Проживание в таких общежитиях не требует оплаты, однако следует помнить, что коммунальные услуги обычно оплачивает внутренне перемещенное лицо. Крыша над головой можно найти в городе Подгородное на улице Харьковской, где обустроено несколько десятков комнат.

А также стоит принять во внимание жилой дом в пользовании общественной организации Мотивация Жить с определенным количеством мест для переселенцев. Здесь также предусмотрены условия для людей с инвалидностью, хоть и не во всех местах.

Бесплатное жилье для ВПЛ на Днепропетровщине есть и в селах и поселках Днепровского района, таких как Александрополь, Царичанка, Бабайковка, Прядивка, Петриковка. Там обустроили места в общежитиях и домах, где можно временно поселиться. Но в большинстве случаев свободных мест сейчас мало или их нет совсем.

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