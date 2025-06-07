Життя багатьох українців перевернулося з ніг на голову через війну, тож безкоштовне житло для ВПО в Одесі стало справжнім рятівним колом.

Безкоштовне житло для ВПО в Одесі передбачає більше, ніж просто тимчасовий дах над головою, повідомляє Politeka.

Цю допомогу надає благодійний фонд «Шлях до Дому», що працює в нашому облцентрі. Його двері відкриті для жінок із дітьми та сімей, які втекли від війни з гарячих точок країни. Центр прийому знаходиться на вулиці Софіївській у самому серці міста.

Безкоштовне житло для ВПО в Одесі доступне на термін від одного до тридцяти днів. Проживання короткотермінове, але дуже важливе на старті нового етапу в житті родини. У центрі людям надають не тільки кімнату для сну. Тут дбають про найнеобхідніше.

Гаряче харчування, базові речі, медична допомога, психологічна підтримка і навіть догляд за дітьми. Малеча бере участь у творчих заняттях, щоб хоч трохи відволіктися від складних обставин. Безкоштовне житло для ВПО в Одесі — це місце, де можна перепочити тілом і душею.

Для тих, хто ще перебуває в небезпеці, зокрема в Миколаєві чи Очакові, фонд організовує евакуацію до нашого міста. За попереднім записом волонтери допомагають виїхати жінкам, дітям і родинам.

Окрім того, існує можливість трансферу до молдовського кордону, до пункту пропуску Паланка. Автобуси вирушають орієнтовно двічі на тиждень, коли набирається група. Запис здійснюється за списками, тому важливо зв’язатися з координаторами заздалегідь.

Також організація надає підтримку тим, хто вже опинився за межами України. Це супровід і консультації з питань перебування за кордоном, допомога у пошуку тимчасового дому в інших країнах. За все це не потрібно платити, що є суттєвим полешгенням для людей, які втікають від війни.

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