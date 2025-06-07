Жизнь многих украинцев перевернулась с ног на голову из-за войны, поэтому бесплатное жилье для ВПЛ в Одессе стало настоящим спасительным кругом.

Бесплатное жилье для ВПЛ в Одессе предусматривает больше, чем просто временную крышу над головой, сообщает Politeka.

Эту помощь оказывает благотворительный фонд «Путь в Дом», работающий в нашем облцентре. Его дверь открыта для женщин с детьми и семей, которые сбежали от войны с горячих точек страны. Центр приема находится на улице Софиевской в ​​самом сердце города.

Бесплатное жилье для ВПЛ в Одессе доступно на срок от одного до тридцати дней. Проживание краткосрочное, но очень важное на старте нового этапа в жизни семьи. В центре людям предоставляют не только комнату для сна. Здесь заботятся о самом необходимом.

Горячее питание, базовые вещи, медицинская помощь, психологическая поддержка и даже уход за детьми. Малыш принимает участие в творческих занятиях, чтобы хоть немного отвлечься от сложных обстоятельств. Бесплатное жилье для ВПЛ в Одессе – это место, где можно отдохнуть телом и душой.

Для тех, кто еще находится в опасности, в частности, в Николаеве или Очакове, фонд организует эвакуацию в наш город. По предварительной записи волонтеры помогают уехать женщинам, детям и семьям.

Кроме того, существует возможность трансфера на молдавскую границу, в пункт пропуска Паланка. Автобусы отправляются ориентировочно дважды в неделю, когда набирается группа. Запись производится по спискам, поэтому важно связаться с координаторами заранее.

Также организация оказывает поддержку тем, кто уже оказался вне Украины. Это сопровождение и консультации по вопросам пребывания за границей, помощь в поиске временного дома в других странах. За все это не нужно платить, что является существенным полешжением для людей, убегающих от войны.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Бесплатное жилье для переселенцев во Львове: где можно найти убежище.

Также Politeka писала Бесплатное жилье для переселенцев в Одессе: как получить временный дом.

Как сообщала Politeka, Бесплатное жилье для ВПЛ в Харькове: кому помогут и куда обращаться.