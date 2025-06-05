Під час магнітних бур у Харкові в червні фахівці радять уникати стресів, дотримуватися режиму сну, пити достатньо рідини та вести помірну фізичну активність.

У червні 2025 року магнітні бурі в Харкові в червні очікуються п’ять разів, при цьому найсильніше геомагнітне збурення прогнозується з 18 по 22 число, повідомляє Politeka.

Таку інформацію надає AgroWeek.

Ці коливання магнітного поля виникають через сонячну активність і можуть погіршувати самопочуття, особливо у метеозалежних людей, літніх осіб та пацієнтів із хронічними хворобами. Слабкі магнітні бурі передбачаються 3–4 та 14 червня, середні — 9–12, а наприкінці місяця, 27–30 числа, очікуються легкі зміни геомагнітного поля.

Під час магнітних бур у Харкові в червні фахівці радять уникати стресів, дотримуватися режиму сну, пити достатньо рідини та вести помірну фізичну активність. Особливо уважними мають бути люди з серцево-судинними захворюваннями — їм варто контролювати артеріальний тиск і, за потреби, консультуватися з лікарем.

Для зменшення впливу рекомендують відмовитися від алкоголю та важкої їжі, більше гуляти на свіжому повітрі та уникати конфліктів. Такі прості кроки допоможуть зберегти здоров’я і підтримати психологічний комфорт протягом усього місяця.

Своєчасна увага до власного самопочуття та дотримання простих рекомендацій допоможуть мінімізувати негативний вплив зберегти життєвий баланс.

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