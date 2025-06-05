Підвищення тарифів на воду у Харківській області може стати реальністю найближчим часом, повідомляє Politeka.

У Кабінеті Міністрів України вже розглядають відповідний проєкт постанови, який стосується всіх споживачів по країні. Йдеться про можливі зміни до урядових рекомендацій щодо вартості на послуги централізованого водопостачання та водовідведення.

Міністерство розвитку громад та територій пропонує скасувати дію постанови №502 від 29 квітня 2022 року, яка закликала зберігати тарифи для населення на довоєнному рівні — станом на 24 лютого 2022 року. Якщо ж цю норму залишать чинною, уряд пропонує компенсувати підприємствам втрати з місцевих бюджетів, щоб уникнути збитковості.

У пояснювальній записці зазначається, що рішення про ціни можуть приймати лише уповноважені органи — Національна комісія з регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) або органи місцевого самоврядування.

Водночас у проєкті вказується, що централізоване водопостачання не підпадає під дію мораторію на підвищення цін, як це передбачено для газу, тепла та гарячої води згідно із законом №2479-ІХ.

У разі ухвалення нових рішень можливе підвищення тарифів на воду у Харківській області, що створить додаткове фінансове навантаження на споживачів. Експерти радять уважно слідкувати за оновленнями й готуватись до можливих змін у платіжках.

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