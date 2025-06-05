Повышение тарифов на воду в Харьковской области может стать реальностью в ближайшее время, сообщает Politeka.

В Кабинете Министров Украины уже рассматривается соответствующий проект постановления, касающийся всех потребителей по стране. Речь идет о возможных изменениях правительственных рекомендаций по стоимости на услуги централизованного водоснабжения и водоотведения.

Министерство развития общин и территорий предлагает отменить действие постановления №502 от 29 апреля 2022 года, призывающего сохранять тарифы для населения на довоенном уровне — по состоянию на 24 февраля 2022 года. Если же эту норму оставят в силе, правительство предлагает компенсировать предприятиям потери из местных бюджетов во избежание убыточности.

В пояснительной записке отмечается, что решения о ценах могут приниматься только уполномоченными органами — Национальной комиссией по регулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) или органами местного самоуправления.

В то же время в проекте указывается, что централизованное водоснабжение не подпадает под действие моратория на повышение цен, как это предусмотрено для газа, тепла и горячей воды по закону №2479-ІХ.

При принятии новых решений возможно повышение тарифов на воду в Харьковской области, что создаст дополнительную финансовую нагрузку на потребителей. Эксперты советуют внимательно следить за обновлениями и готовиться к возможным изменениям в платежках.

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